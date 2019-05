Lens en L1, Pierre Ménès n’est pas très chaud

Dans : Ligue 1, Ligue 2, Lens.

Ce jeudi soir, dans une ambiance sulfureuse, le RC Lens accueillait Dijon pour le match aller des barrages L1/L2.

Le vainqueur de cette double confrontation gagnera ainsi le droit de disputer le championnat de France la saison prochaine. Pendant longtemps, le club nordiste a cru faire la bonne affaire, menant 1-0 avant de finalement concéder le nul 1-1. La qualification sera donc difficile à aller chercher, mais ce sera possible pour les hommes de Philippe Montanier, qui ont déjà créé la surprise au Paris FC puis à Troyes lors des tours précédents. Pierre Ménès ne va toutefois pas dans le sens de la ferveur populaire, estimant que les « Sang et Or » n’avaient pas vraiment le niveau pour monter en Ligue 1.

« Nul logique à Bollaert avec un public formidable. Les Lensois ont fait preuve de beaucoup d’enthousiasme mais techniquement c’était trop faible. Dijon a beaucoup subi mais a paradoxalement été plus dangereux. En valeur absolue, le retour de Lens en L1 serait une bonne nouvelle pour le foot français. Mais pour y faire quoi avec cette équipe ? C’est pas leur jeu qui est en cause c’est leur niveau, c’était quand même très faible malgré beaucoup d’envie », a souligné le consultant de Canal+, pour qui Lens n’a pas les moyens de faire bonne figure dans l’élite avec une telle équipe. Reste qu’en cas de montée, le RCL aura aussi la possibilité de se renforcer et de présenter une équipe bien différente en L1…