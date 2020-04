L1 : Edouard Philippe a mis le feu, réunion d'urgence à la LFP

Dans : Ligue 1.

Edouard Philippe a surpris tout le monde en annonçant la fin de la saison de football en France, et notamment en ce qui concerne les championnats professionnels.

Une véritable bombe tant les clubs travaillaient déjà à la reprise dès le déconfinement, le 11 mai, avec un retour à la compétition espéré en juin. La réaction a en tout cas été immédiate, puisque la LFP a décidé d’effectuer une réunion d’urgence avec ses principaux décideurs ce mardi soir.

Le but : digérer la nouvelle, établir un plan d’action, et notamment savoir s’il est possible de reprendre la saison en septembre, ou bien s’il faut décider de son annulation pure et simple. Ceci sans parler des débats autour de la saison blanche ou non, des éventuelles montées et descentes et des places en Coupe d’Europe bien évidemment.