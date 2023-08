Lens dominateur mais accroché par Rennes

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

2e journée de Ligue 1 au Stade Bollaert

Lens - Rennes : 1-1

Buts : Machado (3e) pour Lens ; Bourigeaud (53e sp) pour Rennes

Battu par Brest la semaine passée, Lens devra attendre pour fêter sa première victoire de la saison en Ligue 1 après le match nul concédé sur sa pelouse de Bollaet face à Rennes (0-0).

La soirée avait parfaitement commencé pour Lens avec la présentation devant près de 40.000 spectateurs d'Elye Wahi, nouveau buteur des Sang et Or après son transfert en provenance de Montpellier pour 30 millions d'euros. La soirée se poursuivait et basculait dans l'ivresse avec l'ouverture du score de Machado dès l'entame du match (3e, 1-0). Déjà buteur la semaine passée à Brest, le piston gauche des Nordistes réalise un début de saison canon. Dominatrice, l'équipe de Franck Haise ne parvenait toutefois pas à se mettre à l'abris.

🏁 C'est terminé !



Les Rouge et Noir ramènent un point de Bollaert grâce à l'égalisation sur penalty de Benjamin Bourigeaud. 🔴⚫️#RCLSRFC 1-1 pic.twitter.com/bRlPheafOO — Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 20, 2023

Après le repos, Rennes en profitait et égalisait grâce à un penalty obtenu par Kalimuendo et transformé par Bourigeaud (53e, 1-1). La suite du match était dominée par Lens, déterminé à l'idée de gagner et qui touchait notamment la barre transversale de Mandanda. Mais au final, les hommes de Bruno Genesio s'accrochaient à ce point. Dangereux en contre, ils auraient pu espérer mieux dans les 10 dernières minutes mais s'en contenteront. Rennes compte 4 points en 2 match tandis que Lens, qui a enchainé une défaite et un nul, ne s'attendait certainement pas à un démarrage aussi poussif.