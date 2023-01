Lens accroché, bonne affaire pour le PSG et l’OM

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

20e journée de Ligue 1

Stade de l'Aube

Troyes et le Racing Club de Lens font match nul 1-1

But pour Troyes : Larouci (50e)

But pour Lens : Thomasson (88e)

Contre-performance pour le Racing Club de Lens. En déplacement à Troyes ce samedi, les Sang et Or n’ont pu arracher qu’un match nul (1-1). Les hommes de Franck Haise ont pourtant dominé la rencontre de bout en bout ou presque. Après une première période à sens unique mais sans efficacité, les visiteurs se faisaient surprendre au retour des vestiaires par Larouci (1-0, 50e).

Cela n’empêchait pas Lens de reprendre sa marche en avant et de se procurer plusieurs occasions franches, jusqu’à l’égalisation signée Thomasson (1-1, 88e). Un coup dur pour les coéquipiers de Rony Lopes qui avait manqué deux balles de break. De son côté, la Racing risque de voir le Paris Saint-Germain prendre le large, et l’Olympique de Marseille lui chiper la deuxième place de Ligue 1.