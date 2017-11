Le réveil de Bordeaux, l’ASSE a mal au crane

Dans : Ligue 1, Bordeaux, ASSE.

L’AS Saint-Etienne n’en finit plus de couler, et c’est Bordeaux qui en a profité ce mardi soir, avec un net succès 3-0.

Entre deux équipes en crise, le doute n’a pas perduré bien longtemps pour les Bordelais. Dès la quatrième minute, Alexandre Mendy effectuait un bel enchainement plein axe pour une reprise de plein fouet qui ne laissait aucune chance à Ruffier (1-0, 4e). Rien ne fonctionnait chez les Verts, bien loin du compte et qui faisaient l’erreur de laisser Malcom armer une frappe comme il les aime aux 25 mètres : et cela faisait 0-2 au bout de 11 minutes.

Devant le faible potentiel offensif stéphanois, les Girondins n’avaient pas à s’inquiéter, et Mendy, d’une tête rageuse, se chargeait de mettre un terme au maigre suspense (3-0, 57e). Une victoire qui rassure totalement Bordeaux, et remet l’équipe de Jocelyn Gourvennec dans le bon sens en neuvième position. Pour Sainté, la dégringolade continue, et surtout, Julien Sablé semble très loin de trouver la solution pour redresser la barre.