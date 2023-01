Le RC Lens puissance 10 à Bollaert !

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

19 journée de Ligue 1

Stade Bollaert-Delelis

Lens bat Auxerre : 1 à 0

But : Frankowski (59e sp) pour Lens



Expulsion : Touré (AJA) à la 65e

Le RC Lens a repris sa marche en avant en Ligue 1, même si la formation de Franck Haise a eu du mal à venir à bout de l'AJ Auxerre (1-0).

Après le nul ramené de Strasbourg, et compte tenu du rythme démentiel imposé par l'OM de Tudor, le RC Lens savait, avant de recevoir Auxerre à Bollaert, qu’il fallait impérativement s’imposer face à une formation qui venait de prendre six buts contre le TFC. Mais sur une pelouse détrempée, les Nordistes ont longtemps souffert avant de trouver la faille. Et il a même fallu attendre une légère faute de Birama Touré sur Massadio Haïdara, pour que Frankowski transforme le penalty accordé par l’arbitre, Costil n’étant pas loin de le détourner (1-0, 49e). Le match devenait compliqué pour Auxerre et allait l’être encore plus après l’expulsion, là encore sévère, de Touré, le jour récemment prêté par l’OM prenant deux avertissements en dix minutes (65e). Le RC Lens avait la main sur le match, mais les joueurs bourguignons ne lâchaient pas totalement prise, l’AJA, malgré son infériorité numérique voulait tenter le tout pour le tout de ramener un point de Bollaert. Cependant, le Racing tenait sa victoire, la dixième de suite dans son stade, un record dans l'histoire de Lens. Avec ce succès, le RCL reviens à trois points du PSG en attendant la suite de cette dernière journée de la phase aller.