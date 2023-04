Le RC Lens champion de France, ils n'osent pas le dire à voix haute

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Le RC Lens est l'invité surprise de cette fin de saison en Ligue 1. Le club "Sang et Or" est officiellement dans la lutte pour le titre tant que le PSG n'a pas pris ses distances.

Lens ouvre le bal de la 30e journée de Ligue 1 ce vendredi soir avec la réception de Strasbourg. Quasiment imprenables à domicile, les « Sang et Or » pourraient revenir à trois points du PSG, avant le match des Parisiens à Nice ce samedi soir. De quoi donner des idées même si l’objectif officiel des Artésiens est de se qualifier pour une Coupe d’Europe, soit prendre l’une des cinq premières places du classement. Frank Haise refuse pour le moment de parler d’autre chose que des places européennes, même si Lens peut mettre un gros coup de pression à Paris, où il se déplacera la semaine suivante.

Frank Haise ne rêve que d'Europe, pas plus

« On ne va tirer aucun plant sur la comète, le souhait est de ramener Lens en Coupe d’Europe », a livré l’entraineur lensois, qui ne peut toutefois pas empêcher ses joueurs de rêver de disputer la Ligue des Champions. Un podium est largement jouable, surtout vue la dynamique actuelle, comme cela a été visible lors de la dernière victoire convaincante à Rennes. « C’est une compétition qui fait rêver, parce que c’est la meilleure en Europe d’un point de vue club. Mais on n’est pas programmé pour la jouer. C’est un vrai plaisir d’être à la lutte avec ces équipes qui sont bâties pour ça. Il reste encore énormément de matches. Moi, la Ligue des Champions me fait rêver. Mon objectif, ça a toujours été de jouer une coupe d’Europe, pour d’autres joueurs aussi. Peu de joueurs dans l’effectif actuel ont connu cette possibilité de jouer à ce niveau peu importe la coupe d’Europe, s’il y en a une au bout, la saison sera réussie », a expliqué en conférence de presse Adrien Thomasson, recruté en provenance de Strasbourg cet hiver, mais qui ne fera pas de sentiments ce vendredi soir à Bollaert.

Un stade qui s’annonce de plus en plus chaud au fur et à mesure que la saison avance et s’approche de la fin. Car si Frank Haise rêve d’Europe, si les joueurs rêvent de Ligue des Champions, il y a fort à parier que les supporters pensent eux très fort à un petit miracle qui serait d’aller chercher le titre de champion de France au nez et à la barbe d’un PSG beaucoup moins convaincant, et d’un OM toujours dans la course également.