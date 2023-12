Le PSG sacré, l'OM frustré, l’OL sauvé… Les prédictions de la L1

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

Relayées par le site de la Ligue de Football Professionnel, les statistiques d’Opta donnent une idée du scénario de la deuxième partie de saison en Ligue 1. Les chiffres du spécialiste confirment un nouveau titre de champion de France pour le Paris Saint-Germain, et un objectif non atteint pour l’Olympique de Marseille.

Alors que beaucoup profitent de la trêve hivernale pour dresser des bilans, Opta se lance dans des prédictions pour la fin de saison en Ligue 1. Le statisticien s’appuie sur ses chiffres comme les fameux expected goals qui permettent d’identifier les équipes en surperformance et celles en sous-performance. Ainsi, les chiffres annoncent déjà un nouveau sacre pour le Paris Saint-Germain.

+/- – Votre équipe a t-elle sur-performé ou sous-performé en Ligue 1 cette saison ? Opta vous propose une lecture alternative du classement grâce à notre modèle d'Expected Points qui s'appuie sur les xG pour aller au-delà du biais du résultat. Bilan. pic.twitter.com/0ONANJDV1i — OptaJean (@OptaJean) December 22, 2023

Le club de la capitale, champion d’automne avec cinq points d’avance sur l’OGC Nice, son premier poursuivant, a 96% de chances de conserver son fauteuil de leader jusqu’au terme de l’exercice. Rien de très surprenant dans la mesure où les Parisiens semblent nettement supérieurs au reste du championnat. Les surprises arrivent juste derrière puisque le spécialiste verrait bien l’OGC Nice et l’AS Monaco rester sur le podium.

De l'optimisme pour l'OL

Opta donne 61,2% de chances au Gym de terminer parmi les trois premiers, et 52,9% au club de la Principauté. Il est vrai que les deux rivaux azuréens ont montré certaines garanties pendant la phase aller. Les statistiques sont en revanche moins optimistes pour le Stade Brestois, surprenant quatrième à la mi-saison, et dont les 14% de chances de terminer sur le podium prédisent une descente au classement.

La preuve, l’Olympique de Marseille (22,3%) et le Racing Club de Lens (21,3%) de Lens, respectivement sixième et septième après la phase aller du championnat, possèdent des pourcentages plus élevés malgré un calendrier alourdi par la Ligue Europa. Enfin, Opta se montre rassurant pour l’Olympique Lyonnais qui, après ses trois victoires consécutives et sa sortie de la zone rouge, a désormais 86% de chances de se maintenir en Ligue 1. C’est beaucoup plus que Clermont (27%) ou Lorient (28,7%).