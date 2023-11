Le PSG régale face à Montpellier

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 11e journée

Parc des Princes

PSG-Montpellier 3-0

Buts : Kang-In Lee (10e), Zaire-Emery (58e), Vitinha (66e)

Très intéressant collectivement, le PSG s'est baladé 3-0 contre Montpellier. Pour une fois, les Parisiens ont connu un match tranquille à quelques jours de la Ligue des champions. Surtout, ils prennent provisoirement la tête de la Ligue 1.

Traditionnellement, le PSG souffre dans ses matchs de Ligue 1 pré-Ligue des champions. Cet état de fait ne durait finalement que 10 minutes ce soir, le temps pour Savanier de voir sa frappe contrée par Mukiele (2e). Ensuite, un éclair parisien changeait vite la donne. Hakimi centrait pour Mbappé, lequel laissait filer le ballon pour Lee qui nettoyait la lucarne de Lecomte. Le premier but du Coréen en Ligue 1 lançait la période de forte domination du PSG. Les Parisiens acculaient Montpellier dans son camp mais le deuxième but ne venait pas encore. Dembélé notamment s'infiltrait sur la droite et frappait en force mais Lecomte réalisait une superbe parade (27e).

Warren Zaïre-Emery a été décisif lors de ses 5 derniers matchs officiels avec le @PSG_inside (2 réalisations, 4 passes décisives). #PSGMHSC — Stats Foot (@Statsdufoot) November 3, 2023

Après le repos, le PSG était nettement plus précis. Piètre buteur, Dembélé était un passeur hors pair. Il combinait en une-deux avec Zaire-Emery, lui offrant le ballon d'une subtile talonnade. Le jeune titi de 17 ans allumait Lecomte d'une frappe puissante pour le deuxième but parisien. Ensuite, Dembélé éliminait trois défenseurs montpelliérains sur une passe en profondeur pour Hakimi. Le Marocain centrait en retrait pour Vitinha qui croisait parfaitement sa frappe pour le 3-0. La fin de match était plus calme même si Kylian Mbappé donnait tout pour enfin marquer un but ce soir. Ce n'était pas le cas malgré une frappe des 20 mètres qui passait juste au-dessus de la barre adverse (75e). Le PSG s'imposait finalement 3-0 devant Montpellier pour prendre provisoirement la tête de la Ligue 1 (24 points). Montpellier est 11e avec 11 points. La meilleure préparation possible pour le PSG, à 4 jours du match de Milan.