Le PSG bousculé à Rennes, la MCN s’occupe de tout

Dans : Ligue 1, Rennes, PSG.

Malgré un nouveau but encaissé, le Paris Saint-Germain s’est largement imposé à Rennes (1-4) ce samedi lors de la 18e journée de Ligue 1. Une victoire qui risque de faire parler en raison de l’expulsion sévère du Rennais Benjamin André.

On a presque assisté à deux parties dans un seul match ce samedi après-midi. Et la première était loin d’être la plus intéressante. Probablement perturbé par quelques changements du coach Lamouchi, le Stade Rennais passait complètement à côté du premier acte. Seul sur le terrain, le Paris Saint-Germain ouvrait rapidement le score grâce à Neymar (0-1, 4e), idéalement servi par Mbappé. Un duo diabolique que l’on retrouvait à la 17e minute.

Cette fois, c’est le Brésilien qui offrait le but à Mbappé face au but vide (0-2). Totalement dépassé, Rennes rejoignait les vestiaires avec deux buts de retard… un véritable miracle au vu des occasions manquées par Cavani et Mbappé ! D’ailleurs, Paris aurait pu le payer très cher. Car après la pause, Rennes montrait un meilleur visage et réduisait vite le score par l’intermédiaire de Mubele sur corner (1-2, 53e).

Kimpembe voit rouge lui aussi

Encore un but encaissé pour le PSG, bien aidé par l’arbitre Antony Gautier qui expulsait injustement le Rennais André pour un deuxième carton jaune (64e). Le match devenait tendu ! Mais à 10 contre 11, les locaux craquaient d’abord sur un superbe lob de l’extérieur du pied de Cavani (1-3, 75e), puis sous la pression de Mbappé qui offrait le doublé à Neymar (1-4, 76e). A noter l’expulsion de Kimpembe qui provoquait un penalty raté par Khazri (90e). Vainqueur grâce à sa MCN, Paris reprend ses 9 points d’avance sur Monaco au classement.