Le point du miracle pour Saint-Etienne

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Saint-Etienne - Angers 2-2

But pour Saint-Etienne : Khazri (62e), Nadé (94e)

Buts pour Angers : Traoré (28e), Fulgini (56e)

Menés encore à quelques secondes de la fin, les Verts ont égalisé par Nadé au bout des arrêts de jeu pour aller chercher un point mérité contre Angers (2-2) dans une ambiance sulfureuse.

L’ASSE avait pris la mesure de son adversaire, mais le SCO a été d’une efficacité froide avec un but de Traoré de la tête sur coup-franc (0-1, 28e) puis un contre fini par Fulgini (0-2, 56e). La réduction du score de Khazri sur coup-franc (1-2, 62e) a remis les Verts dans le bon chemin, et la fin de rencontre était à sens unique. Sainté ne lâchait rien et se voyait récompensée par l’égalisation de la tête de Nadé dans un stade sans chants de supporters, mais avec un public derrière son équipe malgré tout (2-2, 94e).