Labrune « ‍démission ‍», Riolo lui demande de partir et vite

Par Claude Dautel

La Ligue de Football Professionnel a finalement trouvé un accord à 500ME, plus les droits internationaux, pour la vente des droits de diffusion de la Ligue 1. Mais le président de la LFP est en pleine tourmente.

Vincent Labrune a probablement connu des nuits agitées depuis des semaines, mais cette fois le président de la Ligue sait qu'au moins le championnat de Ligue 1 2024-2025 sera diffusé à la télévision et qu'en plus les 18 clubs de l'élite auront droit à un chèque au mois d'août comme prévu. Cependant, la manière dont tout cela s'est passé vaut au président de la LFP de très vives critiques, y compris chez certains dirigeants qui estiment que Vincent Labrune a trop fait le malin l'an dernier en évoquant un contrat à un milliard d'euros, et a surtout fait exploser les coûts de fonctionnement de la Ligue, y compris en boostant de manière phénoménale son salaire. Alors, au moment où la pression va retomber, certains estiment que l'ancien président de l'OM doit quitter son poste. Et Daniel Riolo n'est pas le dernier à espérer que celui qu'il surnomme « l’Orléanais » comprenne qu'il est temps de laisser sa place.

La LFP doit changer de président, et vite

Au micro de l'After, notre confrère estime que l'heure est venue pour les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 de procéder à un changement à la tête de la Ligue de Football Professionnel. « Pour beaucoup de clubs, cet accord va leur faire toucher trois à quatre fois moins qu’avant, donc ce sont des clubs qui sont à la rue. Sachant que sur les droits internationaux, ce sont les clubs européens, et surtout le PSG, qui prennent la plus grosse part. Si avec ça, les dirigeants de Ligue 1 ne sortent pas Vincent Labrune au plus vite, ce n’est à plus rien y comprendre. Après un échec aussi cuisant, je ne comprends même pas comment il peut encore être en place et ne pas démissionner de lui-même parce que le plus gros problème va arriver, la visibilité de la Ligue 1 et le tarif. Parce que si DAZN ne prend pas des abonnés, tu peux te retrouver dans la situation où ils mettent la clé sous la porte », prévient Daniel Riolo, qui va désormais attendre de voir comment tout cela va se terminer.