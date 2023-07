La rivalité OM-PSG, Jean-Pierre Papin abuse

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé n'a pas été parmi les meilleurs joueurs français cette saison, avec le PSG ou l'équipe de France. C'est le verdict très marseillais de Jean-Pierre Papin.

Désormais conseiller de Pablo Longoria, Jean-Pierre Papin a retrouvé son club de coeur après des passages peu convaincants comme entraineur jusqu’en National 2 il y a peu du côté de Chartres. Attaquant de la vieille école quand la rivalité entre l’OM et le PSG était la plus élevée, JPP n’a pas oublié les bonnes habitudes au moment de voter pour élire le joueur français de l’année. Kylian Mbappé a dominé tous les débats et a porté la France en finale de la Coupe du monde, et il a assez logiquement terminé à la première place de ce classement de France Football avec plus du double de points sur son premier poursuivant : Karim Benzema. Les anciens lauréats ont été amenés à voter pour élire le meilleur français de la saison 2022-2023. Pour l’ancien buteur de l’OM, l’attaquant du PSG n’a tout simplement pas sa place, sur aucune marche du podium. Papin a ainsi donné la première place à Mike Maignan, qui n’a pas disputé la Coupe du monde, tout comme Christopher Nkunku, troisième de son classement, avec Randal Kolo-Muani en deuxième position.

Amoros et Papin n'ont pas aimé la saison de Mbappé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Un choix qui interpelle forcément pour celui qui avait remporté deux fois le Trophée, en 1989 et 1991. Désormais, malgré son absence dans le vote de JPP, Mbappé compte trois victoires pour le titre de meilleur joueur de la saison, et la petite rivalité que tente de remettre au goût du jour le dirigeant marseillais n’a pas vraiment pu freiner sa domination sur le football tricolore. Une rivalité entretenue par un autre pur Marseillais, puisque Manuel Amoros a aussi snobé Kylian Mbappé de son podium, lui préférant notamment Dayot Upamecano et Alexandre Lacazette…