La Ligue du gâchis, le mercato donne raison à Textor

Parmi ses coups de gueule en début de saison, John Textor a regretté la mauvaise exposition de la Ligue 1. Le propriétaire de l’Olympique Lyonnais estime que la Ligue de Football Professionnel vend mal son produit. Une tendance confirmée par la fuite régulière des talents français.

Et si John Textor avait raison ? Dans son entretien accordé à RMC lundi, le patron de l’Olympique Lyonnais a notamment ciblé la Ligue de Football Professionnel. L’Américain reproche à l’instance dirigée par Vincent Labrune une mauvaise exposition de la Ligue 1. « Le produit montré par la Ligue à la télévision, de manière générale, est nul, lâchait l’homme d’affaires. Personne ne s’en soucie, on n’en tire aucun revenu. Donc que le produit soit meilleur et peut-être que les gens le regarderont. »

Notez bien que John Textor ne critique absolument pas le niveau du championnat français. Au contraire, le successeur de Jean-Michel Aulas voit un gros potentiel non exploité. Et les mouvements sur le marché des transferts ne font que confirmer son opinion. Depuis de longues années, la Ligue 1 fait partie des championnats qui vendent le plus à l’étranger. Rien que pendant l’exercice 2023-2024, d’après les chiffres révélés par Transfermarkt, les équipes de notre championnat ont récolté 825 millions d’euros au total grâce à des transferts vers d’autres ligues.

Le talent est là mais...

Ce n’est pas vraiment une surprise étant donné la réputation de la Ligue 1. La « Ligue des Talents » porte bien son surnom, elle qui fournit régulièrement ses meilleurs éléments aux clubs étrangers. Ces derniers le savent et viennent très souvent faire leurs emplettes dans l’Hexagone. Preuve que le championnat français n’a pas grand-chose à envier à d’autres ligues en termes de talent individuel. Encore faudrait-il que nos clubs aient les moyens de garder leurs joueurs. Compte tenu de la baisse des droits TV, ce n’est toujours pas d’actualité.