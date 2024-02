La Ligue 1 n’est pas si nulle, ils sont nombreux à le prouver

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

La saison 2023-2024 de Ligue 1 ne restera sans doute pas dans les annales, le PSG ayant déjà tué le suspense pour le titre et le niveau technique étant plutôt décevant dans l’ensemble.

Difficile de le cacher, la Ligue 1 nous a déjà réservé des saisons plus palpitantes par le passé. Nous ne sommes qu’en février et le suspense pour le titre est déjà mort depuis longtemps, le Paris Saint-Germain n’ayant tout simplement aucune concurrence à défaut d’être flamboyant. Certes, plusieurs clubs sont en bataille pour les places européennes mais personne ne se dégage et des gros poissons comme l’OM ou l’OL ont raté une partie voire la majorité de leur saison pour l’instant. Tout cela ne fait pas de la Ligue 1 un championnat très attractif en 2023-2024 et pourtant, les stades français n’ont jamais été aussi remplis. Lors de la 23e journée ce week-end, la Ligue 1 a enregistré son record de spectateurs dans les stades sur une journée.

Cela prouve finalement que l’engouement local reste fort malgré le niveau technique décevant du championnat selon Florent Gautreau, lequel s’est exprimé à ce sujet dans l’After Foot sur RMC. « Qui aurait dit il y a quelques années que Toulouse aurait un stade plein ? Metz, pareil, le stade était plein ce week-end. Ce qui est intéressant, c’est la tendance après 23 journées. Le taux de remplissage moyen s’élève à 84 % alors qu’il était de 80 % en 2022-2023 et de 70 % la saison d’avant. La moyenne globale de spectateurs dans les stades par journée est de 26.000 contre 24.000 la saison dernière et 21.000 la saison 2021-2022 » a lancé le journaliste sur les ondes avant de poursuivre.

Les stades de Ligue 1 n'ont jamais été aussi pleins

« Techniquement, on est souvent déçu et notre niveau est faible sur la scène européenne donc c’est intéressant de voir que les stades se remplissent quand même. La Ligue 1 est en baisse pour plein de raisons y compris le départ de beaucoup de joueurs à l’étranger, les résultats européens sont décevants. Mais d’un autre côté, il y a une forme de réalité locale. Les gens veulent s’approprier leur club, se recentrer sur cette appartenance. Les gens ont du mal à payer deux abonnements pour regarder la Ligue 1 à la télé et parce qu’ils se moquent des résultats des autres équipes. On se recentre sur son club, sur l’appartenance locale » a commenté le journaliste, pour qui les supporters gardent un attachement très fort à leur club et plus globalement à leur région malgré un niveau technique global de plus en plus décevant. Cela pose également le question des droits TV et du prix des abonnements puisque pour certains qui refusent de souscrire à la fois à Amazon et à Canal +, aller au stade est finalement la seule façon de voir leur équipe.