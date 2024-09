La Ligue 1 met Labrune et la LFP au régime

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Tout fraichement réélu à la présidence de la LFP, Vincent Labrune est face à un chantier colossal. Les clubs exigent un train de vie plus raisonnable de l’instance et espèrent récupérer au moins 50 millions d’euros.

Malgré un véritable plébiscite lors de sa réélection à la tête de la Ligue de Football Professionnel avec 84 % des votes face à Cyril Linette, Vincent Labrune reste sous pression. Le président de la LFP est attendu au tournant par les présidents des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, y compris par ceux qui ont voté pour lui. Sa gestion de la vente des droits TV a été défendue par de multiples dirigeants du football français qui estiment qu’au vu du contexte, personne n’aurait fait mieux. En revanche, il y a un point crucial sur lequel Vincent Labrune est attendu : le train de vie colossal de la LFP, dont les coûts ont explosé en atteignant 272 ME pour cette saison contre 156 ME la saison dernière.

« Les clubs ne peuvent pas toujours tout assumer. Tout augmente sauf ce que l'on perçoit » souffle d’ailleurs un président de Ligue 1 dans les colonnes de L’Equipe. Le quotidien national révèle par ailleurs que ce mercredi, une réunion doit se tenir entre les équipes de la Ligue, de sa filiale LFP-Média et d’un groupe de travail composé de plusieurs dirigeants (Caillot, Létang, Chabane, Joannin), lesquels sont chargés de réaliser un audit sur le train de vie de la Ligue. L’idée est d’éplucher toutes les lignes budgétaires de la LFP afin de réaliser toutes les économies possibles et imaginables. « Tout est sur la table et aujourd'hui, il faut garder seulement ce qui est indispensable » confie un dirigeant français. Un plan social à la Ligue n’est pas inenvisageable alors que les effectifs sont passés de 77 à 137 salariés.

La LFP doit trouver plus de 50 ME

Un autre point crucial sera abordé dans les prochains jours, la rémunération de Vincent Labrune, qui est actuellement de 1,2 million d’euros par an. Un salaire que l’ancien président de l’OM s’était engagé à diminuer avant d’être réélu président de la LFP et qu'il devrait tenir sans faire d’histoire. Au sein de la Ligue, on espère récupérer au moins 10 ME grâce à diverses économies ici et là. Un chiffre bien loin des espoirs des présidents de clubs, qui tablent plutôt sur plus de 50 ME d’économies. Rien que pour la Ligue 2, Bernard Joannin (président d’Amiens) espère récupérer 1,5 ME par club, soit 27 ME au total pour la deuxième division. Si la Ligue 1 veut récupérer la même somme, ce qui serait logique, cela voudrait dire que la LFP va devoir trouver plus de 50 ME d’économies. De quoi donner quelques cheveux blancs de plus à Vincent Labrune.