La Ligue 1 à 18 en 2023, le président lâche les secrets

Dans : Ligue 1.

A la veille de l'assemblée générale de la Ligue de Football Professionnels, les clubs de Ligue 1 ont trouvé un accord pour le passage du championnat à 18 clubs dans deux ans.

Près de 20 ans après un premier essai qui s’était terminé par un retour à 20 clubs, la Ligue 1 va adopter jeudi le principe d’un passage à 18 équipes. Mais pour s’organiser, et histoire de ne pas mettre le couteau sous la gorge des clubs de L1, mais également de L2, il a été décidé que cela se passera non pas en 2021-2022, mais à la fin du championnat 2022-2023. Et la saison 2023-2024 sera donc la première avec une Ligue 1 à 18 clubs. S’exprimant sur Europe 1, Jean-Pierre Caillot, patron du Stade de Reims, mais également à la tête du collège des clubs de Ligue 1, qui s’est réuni ce mercredi, a dévoilé les raisons qui ont abouti à cette révolution et à ce timing décalé d’un an, alors que Canal+ le souhaitait le plus rapidement possible.

Pour le dirigeant rémois, il fallait tout de même permettre à tout le monde de se préparer à ce qui est tout de même un changement radical. « C’était inéluctable. Il y a de grosses pression à l’intérieur et à l’extérieur du foot, il faut réinventer notre produit. Parmi ces éléments, il y a la réforme des formats de compétition. Le président de la FFF, Noël Le Graët, était présent à cette réunion, et dans l’intérêt général du football, on a pris une décision qui puisse satisfaire le maximum de clubs. Cela n’a pas été simple de trouver un accord entre tous les clubs, les positions ne sont pas les mêmes si vous êtes Paris, Lyon ou Rennes. Mais il fallait montrer de l’unité, qu’on ne soit pas, encore une fois, ridicule vis-à-vis de l’extérieur. Un certain nombre de clubs trouvaient que les choses allaient trop vite. Comme toujours dans la vie, il y en a qui sont impatients mais il faut considérer les désidératas de tout le monde. Il faut que la décision soit partagée par les grands, les petits et les moyens. C’est pourquoi on a décidé de se donner une année pour passer au format souhaité par un certain nombre », a précisé Jean-Pierre Caillot, qui a confirmé qu’à la fin de la saison 2022-2023 quatre clubs descendront de Ligue 1, tandis que deux viendront de Ligue 2.