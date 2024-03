La LFP hallucine avec cette offre Royal Deluxe

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

La LFP pourrait vendre le nom de son championnat à une autre société qu'Uber en vue de la saison prochaine. Et l'Américain McDonald's serait sur le point de parvenir à récupérer la Ligue 1 pour une somme copieuse.

En grande difficulté sur le plan de la vente des droits télé de son championnat, la LFP a un autre dossier sur la table et pourrait pour le coup réaliser une très belle opération. En effet, le partenariat avec Uber Eats se terminera en fin de saison, et le spécialiste de la livraison de repas entendait bien continuer cette aventure qui lui vaut une belle exposition. Mais la multinationale américaine comptait revoir à la baisse son apport financier, qui était tout de même passé de 8 millions d’euros par saison à l’époque de Conforama, à environ 15 à 16 millions d’euros avec Uber. Mais devant les audiences décevantes sur Amazon Prime et le fait qu’il n’y ait pas de concurrence à ce niveau pour s’associer à la Ligue 1, l’idée était donc de faire baisser les prix.

McDonald's fait une offre folle

Mais dernièrement, dans une approche à pas feutrée, un nouveau venu a fait son apparition et la LFP a retrouvé brutalement le sourire. Selon les informations de Daniel Riolo sur RMC, le géant américain du fast-food McDonald’s a décidé de mettre le paquet pour associer son nom à notre championnat. Une offre de sponsoring de l’ordre de 20 millions d’euros serait sur la table, ce qui balayerait toute la concurrence bien évidemment.

« Toutes les négociations commerciales dans le football en France ne tournent qu’autour du PSG. Je suis désolé, mais c’est la vérité. Uber Eats voulait continuer, mais en donnant beaucoup moins au regard des audiences sur Prime Vidéo. Surtout qu’il n’y avait pas grand-monde pour ce naming… Et Vincent Labrune a vu un dossier arriver sur son bureau de tout en haut avec une somme rondelette. C’est McDo, mais qui n’a pas envie que ça se sache pour le moment, car ils n’ont pas encore prévu la communication. Ils sont en train de bosser dessus », a assuré le polémiste de l’After Foot, pour qui voir la Ligue 1 Mcdonald’s arriver la saison prochaine ne serait pas une surprise. Un naming qui risque de provoquer quelques moqueries forcément, mais c’est quasiment le cas de tous les namings, surtout ceux associés aux compétitions. Si cela devait se confirmer, l’enveloppe serait en tout cas copieuse pour la LFP, qui réussirait un petit exploit tant Uber ne semblait pas vraiment satisfait de son investissement au montant actuel.