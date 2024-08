La LFP dément avoir joué à ce jeu grotesque

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Depuis quelques jours, X (anciennement Twitter) est envahi de message à la gloire de la Ligue 1 et de ses deux diffuseurs, DAZN et Beinsports. Certains pensaient que la LFP avait lancé, et raté, cette campagne. Mais la Ligue a fermement démenti.

« C'est chaud patate ! Ligue 1 reprend ses droits le 16 août et on a enfin les détails de la programmation. beIN Sports va diffuser une affiche par week-end, le samedi à 17h. DAZN s'occupera des huit autres matchs, avec un mix vendredi soir, samedi soir et dimanche après-midi. France 3 aura aussi un magazine sur la Ligue 1 en semaine, ça c'est cool ! Pour les fans du foot, on va pouvoir profiter d'une saison bien chargée ». Voilà un des très nombreux messages publiés depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, une communication qui ressemblait à celle d'une mauvaise boîte de pub qui aurait souhaité faire la promotion de son produit. Même si cela semblait un peu très gros, certains ont tout de suite pensé que la Ligue de Football Professionnel pourrait être à l'initiative de cette campagne censée vanter les mérites de la Ligue 1. Ce jeudi, les services de Vincent Labrune ont mis un terme aux supputations.

La LFP n'a pas fait cette erreur sur X

DAZN et Beinsports au coeur d'une gigantesque magouille https://t.co/jmOeVkKzvi — Foot01.com (@Foot01_com) August 7, 2024

Dans un communiqué, la Ligue de Football Professionnel a fermement démenti être à l'initiative de cette opération. « À la suite des grossières rumeurs ayant pris de l’ampleur ces dernières heures au sujet de posts sur les réseaux sociaux émanant de faux comptes évidents à la cohérence douteuse, la Ligue de Football Professionnel tient à démentir catégoriquement les accusations laissant entendre qu’elle serait à l’origine de cette mascarade. La LFP, aux côtés des clubs, de ses diffuseurs officiels et de ses partenaires, demeure pleinement concentrée à préparer le début d’une saison 2024/2025 que tous les fans de football attendent avec impatience et qui s’annonce passionnante », indique la LFP dans un communiqué destiné à refermer ce dossier. En attendant, de très nombreux vrais messages postés sur X par des fans de football font toujours état d'une grosse colère contre le prix réclamé par DAZN pour s'abonner à la Ligue 1.