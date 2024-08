DAZN et Beinsports au coeur d'une gigantesque magouille sur X

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Depuis quelques jours, les réseaux sociaux sont envahis de messages qui se réjouissent de la diffusion de la Ligue 1 sur DAZN et Beinsports. Il est clair qu'il s'agit de robots, et certains se demandent qui a osé faire cela, tout en ayant une petite idée.

L'attribution des droits de diffusion de la Ligue 1 a fait le bonheur de la Ligue de Football Professionnel et des 18 clubs du championnat, mais on ne trouve personne au sein des fans de foot pour dire du bien de l'offre de DAZN et de Beinsports. Sur X (anciennement Twitter), les deux médias en prennent pour leur grade, notamment le premier accusé de faire un prix totalement démentiel pour regarder huit des neuf matchs de chaque journée. Alors, après avoir appris que DAZN contactait des influenceurs sur Youtube, c'est soudainement sur les réseaux sociaux que des comptes ayant très peu d'abonnés ont dit tout le bien qu'ils pensaient de la solution trouvée par Vincent Labrune pour diffuser la Ligue 1. Au point même de devenir très douteux.

France 3 aura aussi un magazine sur la Ligue 1 en semaine, ça c'est cool ! Pour les fans du foot, on va pouvoir profiter d'une saison bien chargée. pic.twitter.com/uFHXSy4J00 — marialillian (@marialilli88339) August 4, 2024

Sur la forme, et dans plusieurs langues, le message est relativement toujours identique et un poil excessif niveau enthousiasme. Exemple, une certaine @marialilli88339 ayant 9 abonnés crient son plaisir : « C'est chaud patate ! Ligue 1 reprend ses droits le 16 août et on a enfin les détails de la programmation. beIN Sports va diffuser une affiche par week-end, le samedi à 17h. DAZN s'occupera des huit autres matchs, avec un mix vendredi soir, samedi soir et dimanche après-midi. France 3 aura aussi un magazine sur la Ligue 1 en semaine, ça c'est cool ! Pour les fans du foot, on va pouvoir profiter d'une saison bien chargée ».

Outre le fait que l'expression chaud patate date un peu, la multiplicité des messages ressemble très clairement à une campagne lancée par des bots bas de gamme, car facilement identifiables. « Il y a des agences qui vendent ça, là, c'est grotesque. On voit que c’est fake, et pourtant il n’y a pas de critiques », s'étonne Daniel Riolo, qui ne serait pas étonné que la LFP soit derrière tout cela.