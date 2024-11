La LFP a un PSG-Monaco sur les bras, le Qatar arrive

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

A l'instar des droits TV de la Ligue 1, la LFP peine à vendre son Trophée des champions. Le match PSG-Monaco n'a pas été organisé à Pékin l'été dernier et aucune solution de repli n'a été choisie. Toutefois, le Qatar pourrait sauver la Ligue.

Le football français ne fait plus recette en 2024. Un constat réalisé après le chaotique feuilleton des droits TV. Les chaînes n'offrent plus que 500 millions d'euros aux clubs de Ligue 1, une somme en baisse et bien inférieure aux gros championnats européens. Le fossé se creuse aussi concernant le Trophée des champions. Appelée Supercoupe à l'étranger, cette compétition est devenue un vrai évènement lucratif en Espagne et en Italie puisque le tournoi a lieu en Arabie Saoudite. Un choix dénoncé par les supporters locaux mais envié par la LFP pour son Trophée des champions. En effet, l'édition 2024 entre le PSG et Monaco n'a pas pu être organisée, faute d'accord avec un pays étranger.

Doha candidat pour PSG-Monaco

Prévu au départ à Pékin en août dernier, le match a été annulé car les autorités chinoises ont tardé à donner les autorisations pour organiser la rencontre. Depuis, le flou demeure concernant ce PSG-Monaco. Malgré des pistes en Thaïlande et en Côte d'Ivoire, aucune destination n'a été choisie pour remplacer Pékin. Mais, au moment où l'annulation du Trophée des champions devenait de plus en plus probable, le Qatar arrive en sauveur. Le petit émirat s'est rapproché de la LFP pour obtenir l'organisation du match à Doha selon les informations de RMC Sport notamment.

🏆 Le Trophée des champions entre le PSG et Monaco pourrait être organisé à Doha au début du mois de janvier (Info RMC Sport)https://t.co/GHhsaK94UU — RMC Sport (@RMCsport) November 12, 2024

Le plan est de programmer le match pour le premier week-end de janvier, le 4-5 janvier 2025. A cette date, il y a la 16e journée de Ligue 1 et le match...Monaco-PSG. Cette rencontre de championnat pourrait alors être avancée au mercredi 18 décembre, juste avant la trêve et juste après la 15e journée de Ligue 1. Une option intéressante pour le PSG d'autant que les Parisiens réalisent souvent des stages au Qatar à ce moment de l'année. Si certains observateurs critiqueront cette idée qui avantage clairement le club parisien, la LFP risque de vite céder au Qatar sous peine de devoir annuler définitivement ce Trophée des champions.