La L1 à huis-clos, Pierre Ménès met tout le monde devant Canal+

Dans : Ligue 1.

Dans son allocution présidentielle très attendue lundi soir, Emmanuel Macron a annoncé qu’il n’y aurait aucun événement public en France avant la mi-juillet au minimum.

Cela enterre donc les espoirs d’une fin de saison de Ligue 1 avec des stades pleins. A vrai dire, il ne s’agit pas d’une surprise pour la Ligue de Football Professionnel, mais plutôt d’une confirmation que si la Ligue 1 peut aller à son terme, alors ce sera à huis clos. Un moindre mal selon Pierre Ménès, favorable à ce que la saison se termine dans des stades vides. Pour le journaliste de Canal Plus, interrogé par son compère Hervé Mathoux sur Twitter, il vaut mieux cela qu’être privé de football jusqu’à la saison prochaine. Des propos qui sont évidemment contraires à ceux des Ultras, lesquels ont indiqué dans leur majorité via un communiqué qu’ils étaient contre la reprise de la Ligue 1 à huis clos.

« C’est mieux que rien » selon Ménès

« Terminer la saison à huis clos, j’ai envie de dire que c’est mieux que rien. Les gens ne sont pas contents que le foot reprenne à huis clos mais je pense que lorsqu’il y aura le match OM-PSG, même s’il se joue à huis clos, tout le monde sera ravi de le regarder sur Canal. Je vous avouerais que de toute façon, le foot est loin d’être ma préoccupation première depuis quelques semaines. Je pense aux gens, on a quand même tous été touchés de près ou de moins par le coronavirus. On est vraiment dans un moment difficile, moi je suis déçu par le manque de solidarité de tous, de voir les gens qui vont faire des joggings, de voir qu'une ville comme La Baule a vu sa population doubler en trois semaines. Les gens ne sont pas sérieux » a indiqué Pierre Ménès, lequel est sorti lundi de l’hôpital après avoir souffert du coronavirus et dont le moral n’est évidemment pas au plus haut. La reprise du foot ferait assurément le plus grand bien à tous les fans de football, confinés et qui trouvent le temps bien long en l’absence de Ligue 1 à la télévision.