La L1 à 20 clubs, et jusqu’en 2024 !

Dans : Ligue 1.

Les derniers espoirs de Toulouse et Amiens, qui avaient déjà quasiment disparu, se sont totalement envolés ce vendredi.

Noël Le Graët a pris la parole lors de l’assemblée fédérale qui s’est déroulée en visioconférence, révélant que le vote favorable à un maintien de la Ligue 1 à 20 clubs avait été approuvé à 82,3 %. La nouvelle convention qui lie la FFF à la LFP comprend désormais cette mesure écrite noire sur blanc, et qui ne pourra pas être réévaluée avant 2024. La Ligue puis la Fédération ont donc mis un terme au court rêve d’Amiens et de Toulouse d’être maintenus malgré leur place de relégable au moment de l’arrêt de la saison. Pour cela, il aurait fallu une L1 à 22 participants donc. Des recours ont déjà eu lieu, et des nouvelles contestations pourront aussi se tenir dans les tribunaux, mais sur le plan sportif, la décision est désormais entérinée.

Dans le même temps, Noël Le Graët a confirmé la date du vendredi 24 juillet pour la tenue de la Coupe de France. La finale entre le PSG et l’ASSE pourrait se tenir devant 5000 spectateurs, soit le maximum autorisé par le gouvernement. Le président de la FFF espère que d’ici là, les règles seront assouplies et qu’il sera possible de remplir 30 % du stade soit quasiment 25.000 spectateurs. La clause de revoyure prévue par le gouvernement est le 11 juillet, qui permettra certainement d’en savoir plus sur un remplissage plus conséquent du Stade de France.