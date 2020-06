L1 :  20 clubs, Amiens et Toulouse relégués, la LFP a tranché

Dans : Ligue 1.

Le conseil d’administration de la LFP s’est penché ce vendredi sur la demande du conseil d’état, qui avait fait savoir que disputer la Ligue 1 à 22 clubs la saison prochaine n’était pas inconcevable. Ce n’est pas l’avis de la LFP et des clubs de l’élite, qui ont voté à l’unanimité, moins la voix d’Amiens (le président de Toulouse ne fait pas partie du conseil d'administration), pour la limitation à 20 du nombre de clubs dans l’élite.

Des raisons de calendrier et de partage des droits TV ont été avancées pour faire voter cette décision. Celle-ci doit désormais être doublement validée, par l’assemblée générale de la Ligue, puis par celle de la fédération du 26 juin prochain. Mais sauf coup de théâtre, Toulouse et Amiens joueront en Ligue 2 la saison prochaine, et il n’y aura pas de barrage d’accession entre les deux divisions non plus.