L1 : Une révolution en marche dans les stades de football en France ?

Dans : Ligue 1, Ligue 2.

Ce jeudi, 30 députés de La République en marche ont envoyé un courrier à Laura Flessel, la ministre des Sports, pour réclamer le retour des tribunes debout, abandonnées depuis 1992 et le drame de Furiani.

« La majorité des grands clubs sportifs voient certains de leurs supporters en station debout durant l'ensemble des rencontres », ont argumenté les parlementaires dans cette lettre, selon France Football. En effet, plusieurs formations sont déjà favorables à ce projet. En plus de Sochaux, qui a déjà mis en place une tribune debout pour 600 personnes depuis septembre, d’autres clubs comme Guingamp et le Racing Club de Lens sont prêts à tenter le coup. Résultat, les députés veulent visiter des stades et rencontrer des supporters afin de convaincre encore plus de monde.

De son côté, la LFP semble déjà d’accord puisque l’instance ne s’y oppose pas, tant que les mesures de sécurité sont respectées. La tribune debout « permettrait, par l'instauration de dispositifs complémentaires tels que des barrières de sécurité, de protéger les supporters de phénomènes de compression lors de célébrations ou autres blessures qui se produisent malheureusement tous les week-end », précise le courrier envoyé à Laura Flessel, histoire de rassurer les plus inquiets.