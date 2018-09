L1 : Un match nul à Nantes, Reims peut avoir des regrets !

Dans : Ligue 1, FC Nantes, Reims.

Stade de la Beaujoire

Nantes – Reims : 0-0

En manque de points, Nantes se devait de s’imposer contre Reims, ce dimanche après-midi. Mais les deux équipes ont fait match nul (0-0).

Et à l’issue de cette rencontre, c’est certainement Reims qui aura le plus de regrets. Car les Champenois ont clairement eu les meilleures occasions dans cette partie, notamment dans les derniers instants. Si le gardien Mendy sauvait Reims devant Boschilia (64e), Nantes était proche de céder dans le dernier quart d’heure. A la suite d’un corner mal renvoyé, Cafaro trompait Tatarusanu, mais son but était logiquement refusé sans même l’intervention de la VAR (79e). Dans les dix dernières minutes, le promu mettait la pression sur Nantes pour obtenir la victoire, mais les Canaris tenaient.

En manque d’inspiration offensive, l’équipe de Miguel Cardoso devra montrer plus de choses à l’avenir pour remonter au classement…