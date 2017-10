L1 : Un énorme scandale dévoilé pour la goal-line technology ?

Dans : Ligue 1, OL, OM, PSG, SMC.

On le savait depuis quelques semaines, la goal-line technology dans sa version française fait l'objet de gros doutes, une ancienne opératrice ayant confié que parfois elle devait activer manuellement la vibration de la montre de l'arbitre quand le tracking du ballon ne fonctionnait pas. Et cette personne confiait même l'avoir fait parfois à tort, comme lors du match OL-PSG de novembre 2016 où elle avait validé comme un but un tir de Lacazette...dans le petit filet extérieur. Et ce n'est pas le récent match Rennes-Caen qui a rassuré tout le monde sur la fiabilité du dispositif, pourtant vanté par les instances footballistiques.

Du côté de la Ligue de Football Professionnel, qui a choisi un opérateur recommandé par la FIFA lequel n'a pas été retenu par d'autres championnats majeurs, on risque de tousser très fort en lisant Le Parisien de ce mercredi. En effet le quotidien affirme que non seulement les opérateurs de la goal-line technology peuvent faire vibrer manuellement la montre de l'arbitre, mais qu'en plus ils peuvent modifier en temps réel les images transmises aux télévisions et dans les stades. Autrement dit, ce que nous voyons après une action litigieuse...n'est peut-être pas la réalité. Si le quotidien dit la vérité, il est clairement temps que la LFP intervienne et mette les choses au clair !