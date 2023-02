L1 : Toulouse fait plier Rennes en 10 minutes

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

Ligue 1

23e journée

Stade : Stadium de Toulouse

Score : Toulouse 3 - 1 Rennes

Buts pour Toulouse : Rafel Ratao (27e), Zakaria Aboukhlal (28e), Thijs Dallinga (37e)

But pour Rennes : Anthony Rouault (55e, CSC)

Diabolique de réalisme, Toulouse s'offre une victoire de prestige face à Rennes. Les Violets ont fait plier les Bretons en l'espace de dix minutes en première mi-temps. Les Rennais ne sont pas parvenus à revenir en seconde période et perdent du terrain sur le podium.

2006 - Toulouse n'avait plus mené de 3 buts aussi vite lors d'un match de Ligue 1 (37 minutes) depuis le 14 octobre 2006 face à Valenciennes (29, 3-0 score final). Fougue. pic.twitter.com/oWwLx7xA62 — OptaJean (@OptaJean) February 12, 2023

Toulouse dégoûte Rennes. Grâce à des contres très bien menés et un réalisme à toute épreuve, Toulouse a réussi à plier le match en première période. Malgré les parades de Steve Mandanda, Ratao puis Aboukhlal ont été plus rapides que les défenseurs rennais pour inscrire les deux premiers buts. Bien placé, l'attaquant néerlandais Dallinga a repris un bon centre d'Aboukhlal pour porter la marque à 3-0. En seconde période, le réveil des hommes de Bruno Génésio n'a pas été suffisant et malgré un but contre son camp d'Anthony Rouault, c'est bien Toulouse qui remporte ce match, notamment grâce à plusieurs interventions de grandes classes de la part de Maxime Dupé, devant 21 783 supporters. Toulouse est dixième de la Ligue 1 et commence sérieusement à valider son maintien dans l'élite tandis que les Rennais restent cinquièmes et voient Nice et Lille se rapprocher des places européennes. Le Téfécé accueillera Marseille lors de la prochaine journée, Rennes recevra Clermont et ne se rassure pas avant d'affronter le Chakhtar Donetsk en Europa League.