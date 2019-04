L1 : Toulouse accroche Lille, le PSG est officiellement champion !

Dans : Ligue 1, TFC, LOSC, PSG.

Tenu en échec par Toulouse (0-0), Lille a indirectement offert le titre de champion de France au Paris Saint-Germain. Dans l’autre match à 15 heures, Nantes s’est défait d’Amiens (3-2).

La rencontre entre Toulousains et Lillois était équilibrée et du côté des Dogues, on se faisait une énorme frayeur au quart d’heure de jeu quand Durmaz, inspiré, trouvait la barre transversale de Maignan sur une frappe magnifique en pivot, du pied droit. Les Lillois n’étaient néanmoins pas dominés, et réagissaient. La preuve, Celik était tout proche de marquer, quelques minutes seulement après l’occasion de Durmaz. Mais la frappe du défenseur turc du LOSC ne trouvait pas le cadre.

En deuxième mi-temps, le match s’emballait et devenait très agréable à suivre. Particulièrement pour Lille, qui pensait ouvrir le score par l’intermédiaire de Thiago Mendes. Mais après visionnage de la vidéo, Mr Rainville refusait le but pour une main très discutable d’Ikoné au début de l’action. L’homme fort de Lille à savoir Pépé avait également l’occasion de donner la victoire au deuxième de L1, mais sa frappe était stoppée par Reynet. En fin de match, Toulouse ratait l’occasion d’offrir une victoire de prestige aux supporters puisque Gradel touchait le poteau. Au final, ce nul arrange le Paris Saint-Germain, officiellement champion de France de Ligue 1 après cet accroc de son dauphin.

Dans l’autre match qui se disputait à 15 heures, il y a eu beaucoup plus de buts. Et cela a tourné en faveur de Nantes, qui s’est offert Amiens grâce à un doublé de Coulibaly, lequel marche sur l’eau ces dernières semaines. Belle opération pour les Canaris, qui remontent à la 13e place.