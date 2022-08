L1 : Strasbourg frustré en fin de match par Balogun

Dans : Ligue 1.

Par Marc Verti

3e journée de la Ligue 1 : Stade de la Meinau

But pour Strasbourg : Alexander Djiku (45e+3)

But pour Reims : Folarin Balogun (81e)

Malmenés, notamment durant la première période, les Strasbourgeois ont plié mais n'ont pas rompu. Grâce à un but de Djiku sur corner, juste avant la mi-temps, les joueurs de Julien Stéphan ont ouvert le score, avant de subir logiquement l'égalisation de Reims grâce à l'anglo-américain Balogun. Score final 1-1.

81' ⚽️ Égalisatioooon rémoise ! Sur un mouvement offensif stadiste, Arber Zeneli trouve @Flips_Alexis au deuxième poteau qui sert @balogun à la conclusion de l'action ! 🎯🔥#RCSASDR #GoSDR (1-1) — Stade de Reims (@StadeDeReims) August 21, 2022

Dominateurs, entreprenants, créatif, les joueurs d'Oscar Garcia ont été frustrés pendant 80 minutes. Grâce à plusieurs interventions de grandes classes de la part du portier Matz Sels, le Belge a évité le pire pour Strasbourg, mais a été contraint de récupérer le ballon dans ses filets après le but de Balogun, bien servi par Flips à 10 minutes de la fin de la rencontre. Le joueur prêté par Arsenal confirme son très bon début de saison en inscrivant son troisième but en autant de matchs disputés. Reims marque son premier point en Ligue 1 tandis que le Racing attend encore sa première victoire en championnat. En attendant les résultats des autres rencontres de cette troisième journée, Strasbourg est 13eme et Reims 19eme.