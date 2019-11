L1 : SOS talent, la Ligue 1 effraie Pierre Ménès

Dans : Ligue 1.

Cette saison plus encore que les autres, le niveau global de la Ligue 1 paraît relativement faible. La preuve, aucun dauphin au Paris Saint-Germain ne se dégage encore clairement…

La faute à qui ? Pour Pierre Ménès, il est totalement faux de dire que les clubs en France travaillent moins bien que les clubs à l’étranger. Néanmoins, le journaliste de Canal Plus dresse un constat clair : selon lui, la Ligue 1 souffre d’un manque évident de talents offensifs. La preuve avec le match Bordeaux-Nantes, un match typique de la Ligue 1 aux yeux du chroniqueur du Canal Football Club.

« Je vais prendre un exemple vraiment typique, c’est le Bordeaux-Nantes (2-0) de dimanche après-midi. Pour moi, c’est vraiment le match type de Ligue 1. C’est-à-dire que les équipes sont bien préparées physiquement, ce qui est fait sur le plan tactique est cohérent. Au niveau de l’organisation, c’est très rationnel. Le problème, c’est que tactiquement ce n’est pas bon, et offensivement c’est super faible ! Il y avait un joueur de talent sur le terrain pour ce match, c’est le Coréen Hwang, il a mis une passe décisive et un but. Il ne faut pas croire que les équipes en France travaillent moins qu’ailleurs. Je pense surtout qu’il y a moins de talent offensif (…) C’est ça le problème de la L1, c’est ce déficit offensif » a indiqué Pierre Ménès, globalement inquiet pour la L1 en raison de ce déficit de talent qui s’accentue chaque année en période de mercato. La preuve cet été encore avec les départs de joueurs tels que Nicolas Pépé ou Nabil Fekir.