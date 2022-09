L1 : Santa Clauss est généreux, l'OM se régale à Angers

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 9e journée

Stade Raymond-Kopa

Angers-OM 0-3

Buts : Clauss (35e), Suarez (50e), Gerson (59e)

Porté par un Jonathan Clauss des grands soirs, l'OM a largement dominé Angers 3-0. Toujours invaincus, les Marseillais prennent provisoirement la tête du championnat.

Face à une équipe d'Angers relancée par deux succès d'affilée, l'OM devait rester sur ses gardes lors de ce déplacement en Anjou. Le début de match confirmait ce constat. Angers était plus tranchant, dominant les Marseillais. Les occasions manquaient un peu à cause d'un déchet trop important. Bentaleb venait quand même faire frissonner les supporters marseillais avec une frappe sur le poteau de Lopez (18e). A force de rater, Angers devait payer l'addition. Clauss venait incarner le rôle du bourreau. Sur un contre, le latéral se jouait de Valéry avant de tromper Fofana en angle fermé, d'une frappe puissante de son mauvais pied, le gauche.

Après le repos, c'était déjà plus aisé pour les Olympiens. Ceux-ci pouvaient enfoncer leur hôte du soir grâce à leur latéral international. Ce dernier interceptait une passe de Valéry avant de s'enfoncer dans la défense, de fixer et de servir sur un plateau Suarez. Clauss était intenable et offrait ensuite une seconde passe décisive à Gerson pour parachever le chef d'œuvre de maîtrise marseillais. L'OM pouvait ensuite se laisser aller à un peu de gâchis face aux cages car il faut le dire Angers en faisait de même de l'autre côté. Boufal, très actif était aussi trop imprécis dans le dernier geste. Avec ce succès, le septième en neuf matches, l'OM prend la tête de la L1 avant le PSG-Nice de samedi.