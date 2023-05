L1 : Rothen obligé de ravaler sa haine sur les Trophées UNFP

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

La saison 2022/2023 de la Ligue 1 est bientôt terminée et les premiers enseignements commencent déjà à être tirés. Notamment concernant les meilleurs joueurs du championnat puisque les trophées UNFP ont dévoilé la liste des 5 meilleurs acteurs. Jérôme Rothen s'est montré septique sur le système de votes.

Lauréat du titre de meilleur joueur de la Ligue 1 la saison dernière, Kylian Mbappé va remettre son trophée en jeu. Cette fois-ci face à son coéquipier Lionel Messi, les Lensois Lois Opendo et Seko Fofana ainsi que l'attaquant du LOSC, Jonathan David. Plusieurs personnes dont Jérôme Rothen se sont insurgés de l'absence de certains joueurs comme Alexandre Lacazette, pourtant deuxième meilleur buteur de la Ligue 1, Habib Diallo, auteur de 20 buts en évoluant au RC Strasbourg ou encore Valentin Rongier, joueur phare de l'OM. Jérôme Rothen est particulièrement septique sur la façon dont ce sont déroulés ces votes qui ont fait polémique. Mickaël, un représentant des trophées UNFP, est venu donner des explications sur le procédé lors de l'émission Rothen S'enflamme sur RMC Sport.

Leo Messi et Mbappé ont voté, Rothen a toujours des doutes

« J'ai entendu beaucoup d'inexactitude, voire de bêtises pour le processus de vote. Les votes ont commencé le 15 avril et se sont terminés le 2 mai. L'idée, c'est d'aller le plus tard possible pour avoir une vision complète de la saison. En Ligue 1, 93 % des joueurs ont participé, 94 % en Ligue 2 et 97 % en féminine. Ce sont les joueurs qui votent. Lionel Messi, Mbappé ils ont voté. Neymar, je ne sais pas. Les joueurs votent pendant 4 à 5 minutes. Il y a un gros boulot derrière des délégués régionaux de l'UNFP. C'est un vrai investissement » a affirmé le représentant des trophées UNFP qui défend le système de vote, digitalisé et qui a laissé le choix aux joueurs de désigner les meilleurs acteurs du championnat français cette saison.

Jérôme Rothen a tout de même eu du mal à accepter cette explication, lui qui s'est demandé si les représentants du PSG ne votaient pas à la place des joueurs pour leur éviter ces démarches. Selon le représentant des trophées UNFP, ce sont bien les joueurs qui ont voté, et des photos ont été prises à chaque fois pour l'attester. De quoi provoquer la moue de Jérome Rothen, bien obligé de constater que si Lionel Messi a été nommé parmi les 5 meilleurs joueurs de Ligue 1 et pas Alexandre Lacazette ou Alexis Sanchez, ce sont bien ses partenaires et ses adversaires sur le terrain qui ont donné leur verdict.