L1 : Riolo met l'OL et l'ASSE dans le même sac !

A moins d’une semaine du derby, l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Etienne sont en crise. Sportivement, les deux ennemis sont dans une situation très préoccupantes. Et tandis que l’ASSE a pris le taureau par les cornes en contactant Claude Puel pour remplacer Ghislain Printant, les Gones font toujours confiance à Sylvinho. Tout du moins pour l’instant… En attendant un éventuel rebond de l’une ou l’autre équipe, Daniel Riolo s’est amusé à jouer le jeu des comparaisons. Et pour lui, les situations de l’ASSE et de l’OL sont relativement similaires. Notamment car il s’agit de deux clubs qui avaient nourris de belles ambitions durant l’été, et qui tombent naturellement de très haut.

« Il y a quelque chose de commun à Saint-Etienne et à Lyon. C’est la destinée d’une équipe avec une énorme attente autour. On attendait beaucoup de Lyon avec ce changement d’entraîneur, un début de révolution, etc. Saint-Etienne, qui arrive quatrième, était de son côté en quête de rachat. Saint-Etienne a déboulé, a pris cette quatrième place. Et cette année, les joueurs se sont mis la pression en choisissant le coach, presque la manière dont ils allaient bosser. Une sorte d’autogestion qui ne dit pas son nom » a commenté le consultant de RMC, qui va observer avec attention les matchs européens de Saint-Etienne et de l’OL cette semaine avec un derby plus attendu que jamais à Geoffroy-Guichard, dimanche soir.