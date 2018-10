L1 : Reviens JPP reviens, il cherche un poste d'entraîneur !

Dans : Ligue 1.

Absent des terrains professionnels depuis 2010, Jean-Pierre Papin ne désespère pas de trouver un nouveau banc de touche au cours des prochaines saisons.

Jean-Pierre Papin a été un très grand attaquant du football mondial. Sous le maillot de l'OM, il a remporté plusieurs titres de champion de France (1989, 1990, 1991, 1992), la Ligue des Champions 1991 et le Ballon d'Or 1991. Avec l'AC Milan, JPP a gagné deux Serie A (1993, 1994) et une nouvelle C1 (1994), avant de s'adjuger la Coupe de l'UEFA 1996 avec le Bayern Munich. Un palmarès long comme le bras en tant que joueur. Mais comme entraîneur, l'homme de 54 ans n'a pas forcément brillé. Entre Strasbourg (2006-2007, L2), Lens (2007-2008, L1) et Châteauroux (2010, L2), Papin n'a connu qu'une finale de la Coupe de la Ligue en 2008.

Une nouvelle carrière jugée comme un petit échec qu'il espère bien faire oublier dans les années à venir. « Je ne sais pas quand on me reverra sur le banc d’un club. Pour le moment, je n’ai pas trouvé… J’ai pas mal d’idées par rapport à ça. Je pense que je vais revenir sur un banc, je ne vais pas rester comme ça, j’en ai besoin », a expliqué, dans l'émission Top Girondins, l’ancien joueur de Bordeaux, qui espère donc qu'un président de Ligue 1 ou de L2 pensera à lui à l'avenir. Le message est passé.