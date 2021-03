L1 : Retour du public, le message d'espoir de Blanquer

Dans : Ligue 1.

Le Ministre en charge des sports a accueilli favorablement les tests pour le retour des spectateurs dans les stades qui auront lieu aux Pays-Bas la semaine prochaine.

A l’heure où la situation sanitaire ne s’arrange pas en France, et qu’une partie du pays a été reconfinée, difficile de voir des messages d’espoir pour les passionnés de football. Aller voir un match au stade n’est logiquement pas considéré comme une priorité à l’heure actuelle, mais comme tous les secteur, le monde du football souffre de cette situation difficilement tenable sur le long terme. Le désintéressement pour le ballon rond se fait sentir, le football amateur est à l’arrêt, et les matchs devant des tribunes vides ne captivent plus autour les passionnés. Dans cette grisaille, le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et des sports a tenté d’apporter une petite fenêtre positive. Se basant sur ce qu’il se passe aux Pays-Bas, où une expérimentation de retour dans les stades sera effectuée avec la présence de 5000 personnes testées négativement pour le match face à la Lituanie, Jean-Michel Blanquer veut donner un message d’espoir.

« Ce sont des expérimentations intéressantes. Nous regardons ça de près avec Roxana Maracineanu. Si dans le futur, cela nous permet d'avoir un retour au stade plus rapide, c'est intéressant. Nous avons évidemment un grand désir de retour au stade mais il faut que ça se passe dans de bonnes conditions, pourquoi pas avec ce genre de formule », a lancé sur BFM le ministre, qui n’a pas encore donné le feu vert pour tester de telles expériences. Plusieurs clubs, dont l’OL de Jean-Michel Aulas, se sont proposés pour ce type d’opération, histoire de retrouver une jauge même minime de présence de spectateurs dans les stades. Pour le moment, ce sont à chaque fois des réponses négatives qui sont tombées, comme quand Noël Le Graët espérait encore pouvoir faire venir des milliers de spectateurs pour le prochain match international des Bleus contre l’Ukraine.