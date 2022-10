L1 : Rennes sauvé par sa pépite en fin de match

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

12e journée de Ligue 1

Stade : Raymond Kopa

Score : Angers 1-2 Rennes

But pour Angers : Amine Salama (53e)

Buts pour Rennes : Amine Gouiri (43e), Lovro Majer (90+4)

Malgré une nette domination rennaise, les hommes de Bruno Genesio se sont fait peur contre Angers. Le SCO, porté par un grand Paul Bernardoni, a cédé dans les derniers instants du match.

43' : 𝗢𝗛𝗛𝗛 𝗖𝗘 𝗕𝗨𝗧 𝗗'𝗔𝗠𝗜𝗡𝗘 𝗚𝗢𝗨𝗜𝗥𝗜 ! 𝗤𝗨𝗘𝗟𝗟𝗘 𝗔𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗖𝗢𝗟𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗩𝗘 ! 🤩#SCOSRFC 0-1 pic.twitter.com/2UKmIheArs — Stade Rennais F.C. (@staderennais) October 23, 2022

Rennes a réalisé l'opération de la journée. Les Rennais avaient l'occasion de monter à la quatrième place du championnat. Après la défaite de l'OM à Lens, les Bretons pouvaient, en cas de succès face à Angers, doubler les Marseillais. Si la défense angevine pensait résister aux assauts des rouge et noir, le but sur penalty de Lovro Majer dans le temps additionnel offre un succès très important à Rennes même si tout n'a pas été facile. Malgré l'ouverture du score de Gouiri suite à un beau mouvement collectif avec une nouvelle passe décisive de Bourigeaud, Rennes a subi l'égalisation surprise d'Angers grâce au troisième but d'Amine Salama en Ligue 1, la révélation du SCO. Avant que Lovro Majer, le joyau croate de Rennes ne transforme le penalty à la 94e après une faute d'Amadou sur Abline dans la surface angevine. Suite à cette quatrième de rang, Rennes revient à 3 points de Lens, dauphin du PSG et se retrouve quatrième du championnat. De son côté, Angers subit un quatrième revers d'affilée et plonge à la dix-neuvième place, synonyme de relégation en Ligue 2 si cela devait continuer de la sorte. Rennes accueillera Montpellier lors de la prochaine journée de championnat, tandis qu'Angers se déplacera à Monaco avec l'espoir de réaliser un exploit dans sa quête de maintien dans l'élite du football français.