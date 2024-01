L1 ‍: Rennes recalé pour Lees-Melou, Brest s'explique

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Le Stade Rennais avait jeté son dévolu sur Pierre Lees-Melou afin de compenser un potentiel départ de Nemanja Matic. Mais l’ancien Niçois ne quittera pas le Stade Brestois lors du mercato hivernal.

Hors de question pour Brest de se séparer de son maître à jouer en pleine saison. Malgré des offres supérieures à 15 millions d’euros bonus compris, le SB29 a refusé les avances du Stade Rennais pour Pierre Lees-Melou. Depuis, Rennes a trouvé son nouveau milieu de terrain avec Azor Matusiwa, qui va rejoindre la Bretagne en provenance de Reims. Au micro de L’Equipe, le directeur sportif brestois Grégory Lorenzi est revenu sur le refus catégorique de Brest de vendre Pierre Lees-Melou. En toute transparence, le dirigeant détaille pourquoi un départ de Lees-Melou vers Rennes n’a jamais été d’actualité.

Brest explique pourquoi Lees-Melou a été bloqué

« C’était une volonté de le conserver, le président l’avait dit. Il était aussi important de clarifier notre position avec lui. Même si Pierre a toujours dit qu’il était bien à Brest, quand on reçoit quelque chose d’exceptionnel, il est normal que ça puisse faire réfléchir, que ça puisse perturber. C’est humain. On a compris sa position, mais on a aussi été très clair. À Brest, le projet sportif tourne autour de Pierre Lees-Melou, on ne voulait pas rentrer dans des négociations, et on n’a jamais fait de contre-proposition à la première offre de Rennes. Le président est resté ferme. (…) Je ne suis pas à sa place pour y répondre, mais sûrement que nos arguments ne l’ont pas convaincu. Quand votre employeur vous met un veto, c’est difficile » a purement et simplement expliqué le directeur sportif de Brest. Après une excellente première partie de saison et une place inattendue dans le top 5, il n’était pas question pour Brest de se séparer de son maître à jouer et encore moins de le vendre à un rival en Ligue 1.