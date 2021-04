L1 : Rennes pleure, Camavinga veut partir !

Dans : Ligue 1.

Epoustouflant la saison passée, Eduardo Camavinga est plus en difficulté en 2020-2021 même s’il revient en forme ces dernières semaines.

Malgré un passage à vide, Eduardo Camavinga est toujours considéré comme l’une des grandes pépites du football français. En ce sens, le Stade Rennais a toujours maintenu sa confiance en Camavinga, et le club breton a tout mis en œuvre pour prolonger sa star, en fin de contrat en juin 2022. Les négociations étaient avancées et l’international tricolore avait plusieurs fois ouvert la porte à une prolongation à Rennes, son club formateur. Selon les informations obtenues par The Athletic, Eduardo Camavinga a finalement fait le choix de ne pas prolonger son contrat en faveur du Stade Rennais, actuellement septième de Ligue 1 et loin d’être assuré de disputer une coupe d’Europe la saison prochaine.

Le média croit savoir que cette absence de Rennes en Ligue des Champions et peut-être même en Ligue Europa est rédhibitoire dans la mesure où Eduardo Camavinga veut jouer sur la scène européenne chaque saison. De plus, l’entourage de l’international français pense qu’en cas de prolongation, le Stade Rennais inclura une clause de départ beaucoup trop élevée pour le joueur, qui pourrait se retrouver bloqué en Bretagne. Pour ces deux raisons, Eduardo Camavinga ne devrait donc pas prolonger son bail au-delà de 2022 au Stade Rennais. Il existe maintenant deux scénarios pour Florian Maurice et les dirigeants bretons, un transfert à la fin de la saison ou un départ pour zéro euro dans un an, ce qui représenterait une véritable catastrophe industrielle. Au cours des derniers mois, le nom de Camavinga a circulé dans la moitié des cadors européens, de Manchester City au PSG en passant par le Borussia Dortmund et le Real Madrid. Zinedine Zidane apprécie son profil de longue date, l’opportunité de sauter sur l’occasion sera parfaite cet été…