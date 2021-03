Rennes : C’est le moment, Camavinga au Real cet été ?

Dans : Rennes.

Moins flamboyant cette saison, Eduardo Camavinga n’en reste pas moins courtisé par le Real Madrid au mercato.

Bien que sa priorité demeure Paul Pogba au milieu de terrain, Zinedine Zidane a fait d’Eduardo Camavinga son plan B au Real Madrid. Et tandis que les négociations semblent au point mort entre Rennes et sa pépite pour une prolongation au-delà de juin 2022, le club merengue entend bien s’engouffrer dans la brèche pour tenter de s’offrir Eduardo Camavinga cet été. L’espoir est permis pour le Real Madrid dans la mesure où l’entourage du milieu de terrain rennais de 18 ans envisage sérieusement un transfert dans les prochaines semaines, selon les informations obtenues par l’émission El Larguero, diffusée sur la radio Cadena SER.

En fin de contrat en 2022

« C’est l’été pour aller au Real Madrid ». C’est cette phrase limpide qu’un proche d’Eduardo Camavinga aurait lâché, preuve que le clan Camavinga envisage de plus en plus sérieusement un départ du Stade Rennais. Reste que selon le média, il n’y a toujours pas le moindre contact entre les deux parties. Aucune négociation salariale n’a par exemple été entamée entre le Real Madrid et Eduardo Camavinga, preuve qu’il n’est pas encore trop tard pour agir du côté du Stade Rennais.

Le président Nicolas Holveck et le directeur sportif Florian Maurice sont prévenus, Eduardo Camavinga songe à partir et il faudra mettre le paquet financièrement et sportivement pour le convaincre de poursuivre sa carrière en Ligue 1. En cas de départ, il sera par ailleurs intéressant de connaître les exigences financières du Stade Rennais pour le transfert de Camavinga. Certes, l’international tricolore a un potentiel au-dessus de la moyenne. Mais son contrat arrivant à échéance en 2022 ne permettra pas vraiment à Rennes de faire monter les enchères et de tirer le meilleur de la valeur marchande d’Eduardo Camavinga cet été, d’où l’intérêt de négocier au plus vite une prolongation…