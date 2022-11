L1 : Rennes plane toujours, le podium verrouillé pendant le Mondial !

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 15e journée

Roazhon Park

Rennes-Toulouse 2-1

Buts : Bourigeaud (25e), Kalimuendo (58e) pour Rennes ; Dallinga (55e) pour Toulouse

Après une nouvelle belle prestation collective, Rennes a battu Toulouse 2-1. Un 11e match sans défaite qui place les Bretons sur le podium pour toute la trêve coupe du monde.

Freiné à Lille avec un match nul concédé le week-end dernier, le Stade Rennais comptait reprendre sa série de victoires face au promu toulousain. Les Rennais entamaient bien la partie mettant beaucoup d'intensité comme à leur habitude. Toutefois, les attaquants toulousains étaient dangereux en contre, notamment le duo Dallinga-Aboukhlal. Il fallait que les Bretons concrétisent leur mainmise sur le match. C'était chose faite après une superbe action collective débutée puis conclue par Bourigeaud, trouvé d'un extérieur du pied par Majer. Derrière, Dupé venait sauver les siens en détournant un tir puissant de Terrier (27e). Le portier du Téfécé était encore impérial face à Gouiri (36e) et redonnait des ailes à ses partenaires. Ceux-ci auraient pu revenir avant le repos mais Dallinga ratait une tête abordable alors qu'il était bien placé dans la surface rennaise (37e).

⏸ C'est la pause.



Les Rouge et Noir mènent 1-0 après une première période globalement maitrisée. 💪#SRFCTFC 1-0 pic.twitter.com/QQvwykGX9J — Stade Rennais F.C. (@staderennais) November 12, 2022

Après le repos, Rennes se devait de faire le break pour respirer. Mais, l'ancien nantais Dupé ne voulait pas faire de cadeaux ce soir. Il réussissait une nouvelle belle parade sur un tir de Majer aux 20 mètres (52e). De quoi remettre en confiance le TFC. Van den Boomen alertait Mandanda avant la punition sur un corner mal renvoyé par les Bretons. Dallinga esseulé dans la surface venait tromper le gardien rennais. Heureusement pour Rennes, ses attaquants étaient très inspirés ce samedi soir. Deux minutes plus tard, une nouvelle action collective rennaise mettait à mal la défense toulousaine. Dupé détournait la frappe de Terrier mais Kalimuendo rôdait pour marquer le second but breton. Le rythme du match diminuait par la suite mais Toulouse restait menaçant jusqu'au bout. Rennes tenait finalement et remportait son cinquième match sur les six derniers en Ligue 1. Les Bretons sont troisièmes avec 31 points, quatre de mieux que leurs poursuivants. Toulouse est 12e.