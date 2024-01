L1 ‍: Rennes et Lens se chicotent pour Denis Bouanga

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Désireux de revenir en Ligue 1 lors de ce mercato hivernal, Denis Bouanga suscite l’intérêt de Lens et du Stade Rennais. Nice a également manifesté son intérêt mais a finalement privilégié Mohamed Ali Cho.

Sous contrat avec Los Angeles FC jusqu’en décembre 2025, Denis Bouanga a cartonné aux Etats-Unis avec 38 buts et 15 passes décisives en 49 matchs la saison dernière. Des statistiques qui font de lui un joueur très courtisé en Ligue 1… cela tombe bien, l’ancien attaquant de l’ASSE souhaite revenir en France. Effectivement, le natif du Mans a exprimé son désir de jouer de nouveau en Ligue 1. A 29 ans, Denis Bouanga estime qu’il peut encore apporter à une bonne équipe du championnat de France et certains clubs se sont donc mis à ses trousses. Un temps cité, l’Olympique de Marseille ne semble pas être très chaud sur le dossier au contraire du Stade Rennais et de Lens.

Selon les informations de l’insider Mohamed Toubache-Ter, les Sang et Or ainsi que le club breton sont très intéressés par le profil de l’ailier gauche gabonais. « Rennes étudie l’option Denis Bouanga. Lens est aussi sur le dossier. Il y a eu une rencontre Fred Hébert avec le joueur. Maintenant, c’est en attente de news » a détaillé l’insider sur son compte X, qui révèle par ailleurs qu’un autre club de Ligue 1 était intéressé : l’OGC Nice. Mais le club azuréen a finalement renoncé à Denis Bouanga en recrutant Mohamed Ali Cho en provenance de la Real Sociedad. L’ancien attaquant d’Angers est plus jeune et le Gym vise une plus-value sur la revente avec lui, ce qui aurait été plus difficile à envisager avec Denis Bouanga. La question est maintenant de savoir dans quel club ambitieux de Ligue 1 l’international gabonais signera dans les semaines à venir. Tout devrait se jouer (sauf surprise) entre Lens et Rennes.