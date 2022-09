L1 : Rémy Cabella et Montpellier, le clash continue

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

De retour à Montpellier sous les couleurs de Lille dimanche après-midi, Rémy Cabella a été chahuté par une partie des supporters.

Malgré ses nombreuses années passées dans l’Hérault, Rémy Cabella a été victime de sifflets de la part de plusieurs supporters de Montpellier lors du déplacement de Lille à La Mosson ce dimanche après-midi (1-3). Vexé par les sifflets dont il a été la cible, Rémy Cabella s’est vengé en célébrant sans retenue les buts du LOSC contre le MHSC. Sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters de Montpellier n’ont pas manqué de rappeler à Rémy Cabella que les sifflets entendus dimanche avaient été lancées par une infime partie des supporters du MHSC et que l’ancien Marseillais aurait pu avoir un peu plus de respect pour les autres supporters présents en tribunes. Ce à quoi le milieu offensif du LOSC, auteur d’un super début de saison dans le Nord, a répondu sur son compte Twitter.

Rémy Cabella sifflé à Montpellier

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Remy Cabella💥 (@remycabella)

« On me dit j’ai la mémoire courte… N’oubliez pas que vous m’avez sifflé quand je suis venu avec l’OM et au aujourd’hui début du match vous avez commencé à me siffler aussi.. mon équipe marque je célèbre !! Je n’ai pas pris la parole depuis la saison dernière j’ai laissé les gens parler. Vous me parlez de valeurs à moi ? Demandez à votre club comment ils ont géré mon cas cet été avec leurs discours et promesses pour au final me laisser tout l’été sans me dire réellement les choses. Donc oui je suis humain j’ai un coeur j’ai été déçu de Montpellier. Vous pouvez m’insulter ou me haïr je vous en veux pas, moi j’ai la haine contre personne . Donc désolé à tous les supporters qui m’ont aimé et qui m’ont soutenu ce n’était pas contre vous » a publié Rémy Cabella, très déçu de l’attitude des supporters mais également des dirigeants de Montpellier, qui ont tardé avant de lui annoncer qu’il ne serait finalement pas prolongé cet été. De quoi encourager le milieu offensif du LOSC à célébrer les buts nordistes à La Mosson ce dimanche…