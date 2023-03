L1 : Reims surprend Monaco, Balogun frappe encore

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

Ligue 1

27e journée

Stade : Louis II

Score : Monaco 0-1 Stade de Reims

But pour Reims : Folarin Balogun (51e)

Ce dimanche en Ligue 1, l'AS Monaco s'est fait surprendre à domicile par le Stade de Reims. Encore décisif pour les Champenois, Folarin Balogun a planté son 16ème but de la saison en championnat. Au classement, Monaco est désormais 4ème. Concernant les hommes de Will Still, ils continuent à impressionner depuis 2023. Ils pointent à une très belle 8ème place, à 4 petits points du Stade Rennais, 5ème.