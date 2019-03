L1 : Reims maintient sa folle cadence, Nantes en fait les frais

Dans : Ligue 1, Reims, FC Nantes.

Reims - Nantes : 1-0

But : Oudin (59e) pour Reims

Carton rouge : Girotto (89e) pour Nantes

Une semaine après son match nul à Dijon, le Stade de Reims a repris sa marche en avant en battant Nantes au Stade Auguste Delaune (1-0).

C’est en deuxième mi-temps que tout s’est joué dans cette rencontre et comme souvent ces dernières semaines, c’est Oudin qui débloquait la situation pour les Champenois. A l’heure de jeu, le pur gaucher inscrivait en effet un but magnifique du pied droit (59e, 1-0), qui suffisait au bonheur de Reims. Fort de ce succès, Reims revient à égalité de points avec Saint-Etienne, et revient provisoirement à un point de l’Olympique de Marseille avant le déplacement des Phocéens à Paris ce dimanche soir. Du côté de Nantes, la situation est moins reluisante avec une 15e place. Pas d’inquiétude en revanche dans la course au maintien puisque les hommes de Coach Vahid ont 9 points d’avance sur Guingamp, actuellement 18e.