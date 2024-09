L1 ‍: Reims domine Angers et s'installe à la 4e place

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

6e journée de Ligue 1

Nantes - ASSE : 2-2

Angers - Reims : 1-3

Ce dimanche en Ligue 1, le Stade de Reims a fait une très belle opération en maitrisant Angers sur le score de 3 buts à 1. Keito Nakamura et Junya Ito se sont notamment distingués.

Le Japon fait briller le Stade de Reims ! Ce dimanche à Angers, Keito Nakamura et Junya Ito ont en effet fait le show pour offrir les 3 points aux Champenois. Les deux Nippons sont sur une belle dynamique et ont parfaitement lancé le Stade de Reims, qui avait déjà fait le break avant la pause. En seconde période, les hommes de Luka Elsner ont géré avant de finalement corser l'addition grâce à un but de Marshall Munetsi pour repartir d'Angers avec les trois points. A noter en fin de rencontre la réduction du score anecdotique des Angevins via Zinedine Ferhat. Au classement, Reims est 4e de Ligue 1 avec 11 points au compteur. Angers est bon dernier avec 2 unités.

⚽️ Les Rémois font le break !! La frappe de Mamadou Diakhon est repoussée par le portier adverse, mais Marshall Munetsi suit bien et pousse le ballon au fond des filets ! 🔥#GoSDR #SCOSDR pic.twitter.com/iq6YrhIMRN — Stade de Reims (@StadeDeReims) September 29, 2024

Dans l'autre rencontre de 17h, le FC Nantes pourra nourrir de gros regrets après son nul contre l'AS Saint-Etienne. Les Canaris menaient tranquillement 2 buts à 0 avant de se faire rejoindre en quelques minutes suite à un doublé de Ibrahim Sissoko en seconde période. Sainté stoppe l'hémorragie en Ligue 1 avec ce match nul à la Beaujoire quelque peu inespéré. Les Verts sont 17es (4 points), Nantes 7e (9 points).