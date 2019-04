L1 : PSG, OL, OM... Duel explosif pour le titre de joueur du mois !

Dans : Ligue 1, PSG, OM, OL.

Le week-end n’a pas vraiment été prolifique pour Lyon, Marseille et Paris. Les trois clubs censés être les locomotives du championnat de France ont patiné lors de la 31e journée. Cela étant, ils ont pu compter durant le mois de mars sur des buteurs ultra efficaces : Moussa Dembélé, Mario Balotelli et Kylian Mbappé. Et assez logiquement, ce sont ces trois joueurs qui ont été nominés par l’UNFP pour le titre de joueur du mois. Les fans de la Ligue 1 ont jusqu’au dimanche 14 avril à minuit pour élire le meilleur joueur du mois de mars à leurs yeux. Au vu des clubs représentés, le duel promet d’être serré…