L1 : PSG-ASSE programmé le 18 avril à 13h pour l'Asie

Dans : Ligue 1, PSG, ASSE.

Afin d'assurer la promotion de la Ligue 1 en Asie, la LFP a décidé de placer un dimanche à 13h la diffusion du match PSG-ASSE comptant pour la 33e journée de Championnat.

Au lendemain du nul entre l'AS Saint-Etienne et le Paris Saint-Germain, la Ligue de Football Professionnel a annoncé que la rencontre retour ferait l'objet d'une programmation spécifique. « Dans le cadre de la promotion de la Ligue 1 à l’international, l’affiche Paris Saint-Germain – AS Saint-Etienne comptant pour la 33ème journée de Ligue 1 se déroulera le dimanche 18 avril à 13h00. Cette programmation en début d’après-midi d’une affiche de Ligue 1 assurera notamment une diffusion en prime time en Asie où le championnat de France bénéficie d’une large exposition et d’un intérêt grandissant », indique la LFP. Si l'Asie est contente, alors tout le monde est content...