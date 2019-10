L1 : Premier accroc pour l'ASSE de Puel en Ligue 1 !

Dans : Ligue 1, ASSE, ASC.

ASSE – Amiens : 2-2

Buts pour l’ASSE : Khazri (44e), Guirassy (79e csc)

Buts pour Amiens : Mendoza (68e), Akolo (76e)

Dans un match riche en rebondissements, Saint-Etienne n’a pas été capable de l’emporter face à une audacieuse équipe d’Amiens (2-2).

Accrochés par Oleksandria en Ligue Europa jeudi soir, les Verts souhaitaient réagir en enchaînant une nouvelle victoire en Ligue 1 après les succès contre Nîmes, Lyon et Bordeaux. Cela démarrait plutôt bien avec un jeu porté vers l’avant et une ouverture du score de Khazri, juste avant la pause (44e, 1-0). Néanmoins, l’équipe de Claude Puel devait faire face à une audacieuse formation d’Amiens, portée vers l’offensive et qui prenait des risques dans le jeu.

Des risques payants pour les Picards, qui égalisaient grâce à Mendoza peu après l’heure de jeu (68e, 1-1) avant de prendre l’avantage sur un but de l’entrant Akolo (76e, 1-2). La rencontre tombait alors dans une folie passionnante. La preuve, deux minutes plus tard, l’ASSE revenait à égalité, Dibassy marquant contre son camp après un colossal travail de Bouanga (79e, 2-2). Au final, le score restait de parité et cela était plutôt logique au vu de la performance des deux équipes. L’ASSE est 12e avec deux points d’avance sur son adversaire du jour, Amiens, 14e.