L1 : Pierre Ménès voit bien le duo OL-OM griller Monaco !

Vainqueur de Caen ce week-end (2-0), l’AS Monaco s’est redonnée un peu d’air et occupe toujours la deuxième place du classement. Mais la concurrence est féroce…

Cette saison plus que jamais, plusieurs équipes peuvent prétendre au podium. La preuve : Marseille, cinquième, ne compte que deux points de retard sur l’AS Monaco, actuel dauphin du Paris Saint-Germain. Alors, le club de la Principauté peut-il finir la saison en dehors du top 3 ? Dans une interview accordée au Phocéen, Pierre Ménès évoque la possibilité de voir les deux olympiques griller le champion de France en titre. Une hypothèse pas si farfelue selon lui.

« L’OM peut finir sur le podium, et je le pense depuis le début de la saison, pas seulement après OM-PSG. De plus, Monaco n'est pas bien du tout, et il va falloir que Jardim fasse progresser ses nouveaux joueurs. Par ailleurs, Lyon est en forte progression, et il est fort probable que la deuxième et la troisième place se jouent entre ces trois équipes, ça me semble très clair. Le retour en force de l’OM ? On a tous besoin d'un OM fort et c'est une très bonne nouvelle » a lancé le journaliste de Canal +, pas encore convaincu par l’AS Monaco version 2017/2018, malgré la forme ascendante de recrues comme Keita Baldé ou Yuri Tielemans. Une chose est sûre : la course au podium s’annonce palpitante cette saison en Ligue 1, d’autant que des équipes comme Saint-Etienne ou Nantes sont également dans le coup, pour l’instant.